Российского артиста «отменили» из-за отказа принимать подарок в сине-желтом пакете

Певца Akmal' обвинили в неуважении к Казахстану после отказа принять подарок
26 октября 2025 в 19:57
Акмаль призвал сжечь этот пакет, указано в материале

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Российского певца Akmal' (настоящее имя — Акмаль Ходжаниязов) стали «отменять» из-за отказа принять подарок от фаната в сине-желтом пакете на концерте в Казахстане. Артист призвал сжечь этот пакет.

«Пакетик этот сожгите, цвета мне не нравятся этого пакета», — заявил Акмаль. Его слова приводит «Фонтака.ру». Позже артист открыл подаренную бутылку спиртного напитка, после которого заявил, что ему не хотелось пить, но «придется».

В социальных сетях стали обвинять артиста в неуважении к Казахстану. Это обусловлено тем, что цвета пакета напоминают цвета флага республики. Сам же Akmal' отрицал свое неуважение к Казахстану, так как вырос в этой стране, там живут его родственники и там он проводил время в детстве.

