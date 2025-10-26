Российского артиста «отменили» из-за отказа принимать подарок в сине-желтом пакете

«Пакетик этот сожгите, цвета мне не нравятся этого пакета», — заявил Акмаль. Его слова приводит «Фонтака.ру». Позже артист открыл подаренную бутылку спиртного напитка, после которого заявил, что ему не хотелось пить, но «придется».

В социальных сетях стали обвинять артиста в неуважении к Казахстану. Это обусловлено тем, что цвета пакета напоминают цвета флага республики. Сам же Akmal' отрицал свое неуважение к Казахстану, так как вырос в этой стране, там живут его родственники и там он проводил время в детстве.