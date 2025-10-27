Умер «самый красивый мальчик ХХ века» актер Бьерн Андерсен
Актер умер в преклонном возрасте
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Шведский актер и музыкант Бьерн Андресен ушел из жизни на 71-м году. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.
Мировая известность пришла к Андресену после его участия в итальянском фильме «Смерть в Венеции». Позднее он стал центральной фигурой документальной ленты «Самый красивый мальчик в мире».
Бьерн Андресен родился в 1955 году, а свой дебют на экране осуществил в 1970 году в фильме Роя Андерссона «История любви». В следующем году режиссер Лукино Висконти выбрал его на главную роль в экранизации новеллы Томаса Манна «Смерть в Венеции», где Андресен исполнил образ юного Тадзио. После премьеры актер приобрел международную славу, а его внешность привлекла значительное внимание общественности. Именно Висконти охарактеризовал его как «самого красивого мальчика XX века».
Информацию о кончине актера изданию предоставил режиссер Кристиан Петри, который совместно с Кристиной Линдстрем работал над документальным фильмом о жизни Андресена. По словам создателей фильма, они в течение нескольких лет следили за судьбой артиста. В интервью Андресен признавался, что после обретенной популярности у него возникли серьезные проблемы с депрессией и алкогольной зависимостью.
В 1980-е годы Андресен обучался в театральной школе Стокгольма. Кроме того, он играл на клавишных в танцевальном ансамбле и продолжал сниматься в кино и на телевидении. Среди его работ — роли в картинах «Агнес Сесилия — странная история», «Лазермен» и «Джентльмены и гангстеры».
