В Кремле отреагировали на дерзкое заявление Туска о России

Европейцы должны задуматься, стоит ли быть в союзе со странами, которые оправдывают терроризм, заявил Дмитрий Песков Фото: Роман Наумов © URA.RU

Слова премьер-министра Польши Дональда Туска о праве Украины атаковать связанные с Россией объекты в Европе должны волновать прежде всего самих европейцев. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, видят ли в Кремле в этом «зеленый свет» Киеву.

«Слова Туска, наверное, должны быть услышаны прежде всего в Брюсселе и в европейских столицах. Честно говоря, конечно, наверное, на месте европейцев любой здравомыслящий человек испытывал бы опасения — стоит ли быть в таком тесном союзе с государством, оправдывающим терроризм и отстаивающим право других государств на террористические действия. Тема — актуальная для размышлений, но почему-то все европейцы абстрагируются от этих слов, хотя слова, конечно, весьма и весьма примечательные», — заявил Песков.