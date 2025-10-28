В Кремле отреагировали на дерзкое заявление Туска о России
Европейцы должны задуматься, стоит ли быть в союзе со странами, которые оправдывают терроризм, заявил Дмитрий Песков
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Слова премьер-министра Польши Дональда Туска о праве Украины атаковать связанные с Россией объекты в Европе должны волновать прежде всего самих европейцев. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, видят ли в Кремле в этом «зеленый свет» Киеву.
«Слова Туска, наверное, должны быть услышаны прежде всего в Брюсселе и в европейских столицах. Честно говоря, конечно, наверное, на месте европейцев любой здравомыслящий человек испытывал бы опасения — стоит ли быть в таком тесном союзе с государством, оправдывающим терроризм и отстаивающим право других государств на террористические действия. Тема — актуальная для размышлений, но почему-то все европейцы абстрагируются от этих слов, хотя слова, конечно, весьма и весьма примечательные», — заявил Песков.
Премьер Польши Дональд Туск заявил, что Украина имеет право атаковать связанные с Россией объекты в любой точке Европы. Его слова прозвучали после отказа польского суда выдать Германии украинца Владимира Журавлева, обвиняемого в причастности к подрыву «Северных потоков». Примечательно, что в Венгрии и Румынии 20-21 октября произошли взрывы на нефтеперерабатывающих заводах, оба предприятия в том числе работали с российской нефтью.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.