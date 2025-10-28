В Венгрии рассказали, как проходит подготовка к саммиту Путина и Трампа
Венгрия надеется, что саммит РФ и США в Будапеште состоится
28 октября 2025 в 15:36
Фото: © URA.RU
Будапешт рассчитывает на проведение саммита России и США в столице страны, основным вопросом остаются сроки организационной подготовки мероприятия. Об этом сообщил МИД Венгрии Петер Сийярто журналистам на полях третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности.
