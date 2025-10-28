Умерла олимпийская чемпионка по гимнастике Ольга Карасева
Ольга Карасева ушла из жизни в возрасте 76 лет
Фото: Юрий Сомов / РИА Новости
Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, заслуженный мастер спорта СССР Ольга Карасева (Харлова) ушла из жизни на 77-м году. Информация о ее смерти опубликована в официальном telegram-канале Федерации гимнастики России. Карасева была одной из самых титулованных советских спортсменок в истории отечественной гимнастики.
В Федерации гимнастики России сообщили, что смерть Ольги Карасевой стала большой утратой для всей спортивной общественности. «Федерация гимнастики России выражает глубокие соболезнования близким Карасевой, ее друзьям, коллегам и всем, кто знал и ценил ее талант, силу духа и преданность спорту», — говорится в заявлении.
Ольга Карасева стала олимпийской чемпионкой в составе сборной СССР на Играх 1968 года в Мехико, где завоевала золото в командном первенстве. Помимо олимпийских достижений, спортсменка была чемпионкой мира 1970 года, многократной победительницей и призером национальных и европейских турниров. После завершения соревновательной карьеры Карасева занималась судейством на международном уровне, работала переводчиком и референтом по спортивной гимнастике в Международном управлении Спорткомитета СССР. За профессионализм и вклад в развитие российского спорта ее имя неоднократно включали в списки лучших тренеров и спортивных деятелей страны.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.