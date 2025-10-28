Умерла олимпийская чемпионка по гимнастике Ольга Карасева

Ольга Карасева ушла из жизни в возрасте 76 лет Фото: Юрий Сомов / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, заслуженный мастер спорта СССР Ольга Карасева (Харлова) ушла из жизни на 77-м году. Информация о ее смерти опубликована в официальном telegram-канале Федерации гимнастики России. Карасева была одной из самых титулованных советских спортсменок в истории отечественной гимнастики.

В Федерации гимнастики России сообщили, что смерть Ольги Карасевой стала большой утратой для всей спортивной общественности. «Федерация гимнастики России выражает глубокие соболезнования близким Карасевой, ее друзьям, коллегам и всем, кто знал и ценил ее талант, силу духа и преданность спорту», — говорится в заявлении.