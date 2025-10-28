Логотип РИА URA.RU
Общество

Экс-замначальника тыла Росгвардии получил девять лет колонии за взятку

28 октября 2025 в 17:56
Фото: © URA.RU

Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему заместителю начальника тыла Росгвардии, генерал-майору в отставке Мирзе Мирзаеву. Как информирует Главная военная прокуратура, Мирзаев признан виновным в вымогательстве и получении взятки в особо крупном размере, что квалифицируется по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. Согласно решению суда, Мирзаев приговорен к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Суд постановил взыскать с бывшего офицера всю сумму полученной им взятки.

