Экс-замначальника тыла Росгвардии получил девять лет колонии за взятку
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему заместителю начальника тыла Росгвардии, генерал-майору в отставке Мирзе Мирзаеву. Как информирует Главная военная прокуратура, Мирзаев признан виновным в вымогательстве и получении взятки в особо крупном размере, что квалифицируется по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. Согласно решению суда, Мирзаев приговорен к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Суд постановил взыскать с бывшего офицера всю сумму полученной им взятки.
