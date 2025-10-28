«Поэкономьте бумагу пока»: Симоньян ответила на судебную повестку с Украины
Симоньян пообещала явиться в суд в Киеве
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян получила судебную повестку с Украины с датой заседания на 30 октября. На это она отреагировала словами, что в Киеве вновь наблюдается «прилив оптимизма».
«В Киеве опять прилив оптимизма. Шлют мне повестку в суд на 30-е октября», — написала Симоньян в своем telegram-канале. Обращаясь к авторам повестки, в том числе на украинском языке, медиаменеджер иронично заявила, что российские силы не возьмут Киев к 30 октября. «Не возьмем мы Киев к 30-му октября, хлопцi, ну никак, к сожалению», — написала она.
При этом Симоньян добавила, что готова будет посетить суд без каких-либо повесток. «А как возьмем — так сразу явлюсь, без всяких повесток. Поэкономьте бумагу пока», — заключила она, советуя украинской стороне пока не тратить бумагу понапрасну.
