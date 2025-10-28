В администрации Калининграда снова проходят обыски
В администрации Калининграда проходят повторные обыски
В администрации Калининграда проходят повторные обыски. Об этом сообщили журналисты.
«В администрации Калининграда проводятся повторные обыски. Это связано с делом о мошенничестве», — подчеркнул источник в экстренных службах региона. Его слова передает РИА «Новости».
Ранее в администрации уже проводились следственные мероприятия 16 октября. Тогда проверку провели в кабинете первого заместителя главы Калининграда, председателя комитета городского развития и цифровизации Игоря Шлыкова. По предварительным данным, следствие связывает расследование с возможным хищением бюджетных средств, предназначенных для реализации проектов в рамках развития городской среды.
