В администрации Калининграда снова проходят обыски

28 октября 2025 в 19:44
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В администрации Калининграда проходят повторные обыски. Об этом сообщили журналисты.

«В администрации Калининграда проводятся повторные обыски. Это связано с делом о мошенничестве», — подчеркнул источник в экстренных службах региона. Его слова передает РИА «Новости».

Ранее в администрации уже проводились следственные мероприятия 16 октября. Тогда проверку провели в кабинете первого заместителя главы Калининграда, председателя комитета городского развития и цифровизации Игоря Шлыкова. По предварительным данным, следствие связывает расследование с возможным хищением бюджетных средств, предназначенных для реализации проектов в рамках развития городской среды.

