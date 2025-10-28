Токаев согласился со президентом Финляндии по конфликту на Украине

Токаев нашел общий язык с президентом Финляндии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По итогам переговоров в Астане президенты Казахстана и Финляндии Касым-Жомарт Токаев и Александр Стубб заявили о совпадении подходов по урегулированию конфликта на Украине. В совместном заявлении лидеров было отмечено, что стороны выступают за скорейшее достижение всеобъемлющего и справедливого мира.

«Стороны подчеркнули важность скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине», — говорится в итоговом заявлении на сайте президента Казахстана. В рамках визита также было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере мирного использования атомной энергии. Сообщается, что Казахстан предложил Финляндии поставки урана для обеспечения работы своих атомных электростанций, что подтвердило практическую направленность достигнутых договоренностей.