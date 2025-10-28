Токаев согласился со президентом Финляндии по конфликту на Украине
Токаев нашел общий язык с президентом Финляндии
По итогам переговоров в Астане президенты Казахстана и Финляндии Касым-Жомарт Токаев и Александр Стубб заявили о совпадении подходов по урегулированию конфликта на Украине. В совместном заявлении лидеров было отмечено, что стороны выступают за скорейшее достижение всеобъемлющего и справедливого мира.
«Стороны подчеркнули важность скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине», — говорится в итоговом заявлении на сайте президента Казахстана. В рамках визита также было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере мирного использования атомной энергии. Сообщается, что Казахстан предложил Финляндии поставки урана для обеспечения работы своих атомных электростанций, что подтвердило практическую направленность достигнутых договоренностей.
Кроме того, накануне встречи казахстанская сторона выразила заинтересованность в участии президента Азербайджана Ильхама Алиева в предстоящем саммите «Центральная Азия — США». Также прозвучала инициатива о расширении географических рамок формата Центральной Азии за счет включения в него Азербайджана.
