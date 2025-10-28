Логотип РИА URA.RU
Общество

Экс-президент Роспромбанка задержан по подозрению в мошенничестве

28 октября 2025 в 20:00
Срочная новость

Бывший президент Роспромбанка Сергей Салогубов был задержан сотрудники силовых структур, как сообщили РБК два источника, осведомленных о ходе расследования. По их данным, задержание произошло утром во вторник в арендованном коттедже на территории Новой Москвы. Салогубову инкриминируется мошенничество, предусмотренное статьей 159 Уголовного кодекса РФ. По словам одного из собеседников РБК, материалы дела содержат сведения о мнимой продаже земельных участков в ближнем Подмосковье, что связано с деятельностью банка.

