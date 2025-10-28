Экс-президент Роспромбанка задержан по подозрению в мошенничестве
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Бывший президент Роспромбанка Сергей Салогубов был задержан сотрудники силовых структур, как сообщили РБК два источника, осведомленных о ходе расследования. По их данным, задержание произошло утром во вторник в арендованном коттедже на территории Новой Москвы. Салогубову инкриминируется мошенничество, предусмотренное статьей 159 Уголовного кодекса РФ. По словам одного из собеседников РБК, материалы дела содержат сведения о мнимой продаже земельных участков в ближнем Подмосковье, что связано с деятельностью банка.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.