Киркорову на Украине заочно предъявили обвинение
28 октября 2025 в 20:10
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Офис генерального прокурора Украины проинформировал о заочном предъявлении обвинения Филиппу Киркорову в связи с его концертной деятельностью в Крыму и на территориях ДНР. Исполнителю инкриминируется «неоднократное нарушение установленной процедуры въезда на территорию Украины».
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал