Медведев поблагодарил добровольцев, рискующих жизнью в приграничье

Медведев посетил лагерь «Курский рубеж», который работает в Курской области с 15 июля

Волонтеры, помогающие жителям приграничных районов Курской области, трудятся зачастую с угрозой для собственной жизни и заслуживают высокой общественной оценки. Об этом заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» (ЕР) Дмитрий Медведев.

«Все, что вы делали и делаете зачастую с риском для жизни и в очень трудных ситуациях, заслуживает самой высокой оценки», — сказал Медведев. Его слова опубликованы на сайте ЕР.

Зампред Совбеза прибыл в Курскую область, где осмотрел центр поддержки жителей региона и встретился с участниками волонтерского лагеря «Курский рубеж». В мероприятии также приняли участие руководитель Центрального исполкома ЕР Александр Сидякин и губернатор Курской области Александр Хинштейн.

За время работы лагеря «Курский рубеж» туда приехали более 200 человек из 45 регионов России в возрасте от 18 до 60 лет. Среди участников были активисты МГЕР, члены и сторонники партии, а также жители новых регионов. Медведев поблагодарил добровольцев за их вклад и вручил им благодарственные письма.