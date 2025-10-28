Медведев поблагодарил добровольцев, рискующих жизнью в приграничье
Медведев посетил лагерь «Курский рубеж», который работает в Курской области с 15 июля
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Волонтеры, помогающие жителям приграничных районов Курской области, трудятся зачастую с угрозой для собственной жизни и заслуживают высокой общественной оценки. Об этом заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» (ЕР) Дмитрий Медведев.
«Все, что вы делали и делаете зачастую с риском для жизни и в очень трудных ситуациях, заслуживает самой высокой оценки», — сказал Медведев. Его слова опубликованы на сайте ЕР.
Зампред Совбеза прибыл в Курскую область, где осмотрел центр поддержки жителей региона и встретился с участниками волонтерского лагеря «Курский рубеж». В мероприятии также приняли участие руководитель Центрального исполкома ЕР Александр Сидякин и губернатор Курской области Александр Хинштейн.
За время работы лагеря «Курский рубеж» туда приехали более 200 человек из 45 регионов России в возрасте от 18 до 60 лет. Среди участников были активисты МГЕР, члены и сторонники партии, а также жители новых регионов. Медведев поблагодарил добровольцев за их вклад и вручил им благодарственные письма.
Волонтерский лагерь «Курский рубеж» заработал в Курской области с 15 июля. Он создан по поручению секретаря Генсовета партии Владимира Якушева. За период своей работы участники лагеря восстановили и отремонтировали свыше 170 объектов различного назначения, осуществили вывоз примерно 500 тонн отходов, а также обеспечили закрытие теплового контура в ряде социальных учреждений и многоквартирных домов.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.