Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Медведев заявил, что историческая часть Курска достойна получить вторую жизнь

Медведев сообщил, что восстановление Курской области является приоритетом для РФ
28 октября 2025 в 21:00
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
По словам Медведева, курские власти могут обращаться к правительству РФ за необходимой поддержкой

По словам Медведева, курские власти могут обращаться к правительству РФ за необходимой поддержкой

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Исторический центр Курска к юбилею города заслуживает обновления и возрождения. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Курскую область.

«Надо подойти к юбилею [города] во всеоружии. Курск заслуживает того, чтобы его историческая часть получила вторую жизнь», — сказал Медведев. Его слова передает ТАСС.

Медведев также отметил, что в настоящее время одной из приоритетных задач для страны является восстановление Курской области после произошедших трагических событий. Он подчеркнул, что областные власти могут рассчитывать на необходимую поддержку и обращаться за помощью при необходимости.

Продолжение после рекламы

В сентябре Медведев заявил, что все пострадавшие в результате атак Вооруженных сил Украины населенные пункты Курской области, подвергшиеся разрушениям и покинутые жителями, будут восстановлены. Помимо этого, он оценил участие жителей региона в губернаторских выборах в нынешних условиях как проявление гражданской отваги, передает RT.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал