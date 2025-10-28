Медведев заявил, что историческая часть Курска достойна получить вторую жизнь

По словам Медведева, курские власти могут обращаться к правительству РФ за необходимой поддержкой Фото: Роман Наумов © URA.RU

Исторический центр Курска к юбилею города заслуживает обновления и возрождения. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Курскую область.

«Надо подойти к юбилею [города] во всеоружии. Курск заслуживает того, чтобы его историческая часть получила вторую жизнь», — сказал Медведев. Его слова передает ТАСС.

Медведев также отметил, что в настоящее время одной из приоритетных задач для страны является восстановление Курской области после произошедших трагических событий. Он подчеркнул, что областные власти могут рассчитывать на необходимую поддержку и обращаться за помощью при необходимости.

