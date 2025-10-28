Премьер Индии Моди начал избегать встреч с Трампом

Моди избегал встречи с Трампом, потому что последний мог вновь заявлять об усилиях США в остановке индо-пакистанского конфликта Фото: Официальный сайт Президента РФ

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался от участия в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), чтобы избежать встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По данным агентства, Моди принял это решение, чтобы избежать обсуждения с Трампом вопросов, связанных с Пакистаном.

В Куала-Лумпуре 23 октября стартовали первые мероприятия саммита стран АСЕАН, тогда как ключевая часть программы была запланирована на период с 26 по 28 октября. Премьер-министр Моди присоединился к работе саммита дистанционно, участвуя в обсуждениях в онлайн-режиме.

«Моди воздержался от участия в саммите региональных лидеров в Малайзии, чтобы избежать встречи с президентом США Дональдом Трампом и возможного разговора о Пакистане», — сказано в материале агентства. Он опубликован на сайте Bloomberg.

Также отмечается, что Моди выражал обеспокоенность тем, что американский лидер мог вновь озвучить заявления о своей посреднической роли в прекращении огня между Индией и Пакистаном после вооруженного противостояния, произошедшего в мае. Индийская сторона последовательно отвергает сведения о любом участии Трампа в урегулировании конфликта.

Как отмечают собеседники агентства, в окружении Моди не усматривали значимых перспектив в проведении отдельной встречи с президентом США в Малайзии. Один из источников также добавил, что состоявшийся на прошлой неделе телефонный разговор между лидерами не принес ожидаемых Нью-Дели результатов.

Как сообщают источники Bloomberg, Моди в настоящее время занимается предвыборной агитацией в интересах своей партии перед решающими выборами в штате Бихар, стартующими на следующей неделе. Поэтому политик предпочел избежать встречи с Трампом, которая могла бы создать для него неудобную ситуацию. Собеседники агентства отмечают, что любые высказывания главы Белого дома, особенно касающиеся Пакистана, потенциально могли бы быть использованы политическими оппонентами Моди и негативно сказаться на предвыборных перспективах его партии.

Кроме того, сообщается, что премьер-министр Индии намерен принять участие в саммите G20, который пройдет в Йоханнесбурге (Южная Африка) в ноябре. Ожидается, что в ходе мероприятия возможно проведение встреч с руководителями других государств. Собеседники агентства также допускают вероятность переговоров между Моди и Трампом в ближайшие месяцы, при условии достижения прогресса в торговых консультациях между Индией и США.