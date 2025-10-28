Отопительный коллапс произошел на российском курорте
По словам Аксенова, восстановительные работы по возвращению тепла уже ведутся
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Крыму 26 многоквартирных домов остались без отопления из-за аварийных ситуаций на инженерных сетях. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«На данный момент без отопления остаются четыре МКД в городе Саки, 18 домов в Симферополе и четыре — в Керчи. <…> Все вопросы необходимо решить в кратчайшие сроки», — написал Аксенов в своем telegram-канале.
Глава республики также добавил, что, согласно данным генерального директора ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» Дмитрия Прилипко, в Керчи все аварии на сетях устранены, сейчас осуществляется регулировка систем. В Симферополе и Саках специалисты предприятия совместно с представителями управляющих организаций продолжают проводить ремонтные работы.
Глава Крыма сообщил, что все сообщения о внештатных ситуациях будут незамедлительно рассматриваться специалистами компании «Крымтеплокоммунэнерго». На официальном сайте предприятия появится информация о принятии заявок, выезде ремонтных специалистов, а также о предполагаемых сроках устранения неполадок. Дополнительно эти сведения будут публиковаться на онлайн-платформах муниципальной администрации, управляющей организации и председателя многоквартирного дома, чтобы обеспечить максимально широкое информирование населения.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.