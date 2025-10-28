Отопительный коллапс произошел на российском курорте

По словам Аксенова, восстановительные работы по возвращению тепла уже ведутся Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Крыму 26 многоквартирных домов остались без отопления из-за аварийных ситуаций на инженерных сетях. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«На данный момент без отопления остаются четыре МКД в городе Саки, 18 домов в Симферополе и четыре — в Керчи. <…> Все вопросы необходимо решить в кратчайшие сроки», — написал Аксенов в своем telegram-канале.

Глава республики также добавил, что, согласно данным генерального директора ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» Дмитрия Прилипко, в Керчи все аварии на сетях устранены, сейчас осуществляется регулировка систем. В Симферополе и Саках специалисты предприятия совместно с представителями управляющих организаций продолжают проводить ремонтные работы.

