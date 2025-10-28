Беспилотники атаковали Москву
28 октября 2025 в 23:06
Фото: © URA.RU
ПВО уничтожили три беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы. На территориях, где обнаружены фрагменты сбитых дронов, в настоящее время работают сотрудники экстренных служб. Об этом сообщил Мэр столицы Сергей Собянин.
Комментарии (1)
