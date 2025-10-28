Израиль начал бомбить Газу, несмотря на громкое перемирие, обещанное Трампом
28 октября 2025 в 23:10
Израильские ВВС нанесли несколько авиаударов по городу Газа. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.
