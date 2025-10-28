Израильские ВВС нанесли серию ударов по важнейшим объектам в Газе

Израильские военные нанесли удар по лагерю беженцев и медицинскому центру Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Израильские военные самолеты нанесли масштабные удары по разным районам города Газа, в том числе по медицинскому центру и лагерю беженцев. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

«Один из них нацелен на медицинский центр „Аш-Шифа“ на севере города», — рассказала Al Jazeera. Телеканал Al Mayadeen уточнил, что еще один удар был нанесен по лагерю для беженцев Эш-Шати, который находится в западной части города.