30 сентября 2025

В Челябинске появился уральский «дубайский» шоколад

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новый трендовый шоколад запустили на прилавки в Челябинске
Новый трендовый шоколад запустили на прилавки в Челябинске Фото:

На прилавки Челябинска поступил обновленный «дубайский» шоколад местного производства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сети «ЖизньМарт».

«Дубайский шоколад 2.0 — первая в ритейле обновленная версия трендового дубайского на Урале. В составе бельгийский молочный шоколад, начинка из манго и маракуйи, которая вываривается несколько часов, внутри — хрустящий криспи», — сообщили в пресс-службе компании.

За плитку десерта челябинцам придется заплатить 1499 рублей. Весной в Челябинске появился трендовый «волосатый» шоколад. Такую новинку горожанам предлагали попробовать за 1690 рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На прилавки Челябинска поступил обновленный «дубайский» шоколад местного производства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сети «ЖизньМарт». «Дубайский шоколад 2.0 — первая в ритейле обновленная версия трендового дубайского на Урале. В составе бельгийский молочный шоколад, начинка из манго и маракуйи, которая вываривается несколько часов, внутри — хрустящий криспи», — сообщили в пресс-службе компании. За плитку десерта челябинцам придется заплатить 1499 рублей. Весной в Челябинске появился трендовый «волосатый» шоколад. Такую новинку горожанам предлагали попробовать за 1690 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...