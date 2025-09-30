В Челябинске появился уральский «дубайский» шоколад

На прилавки Челябинска поступил обновленный «дубайский» шоколад местного производства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сети «ЖизньМарт».
«Дубайский шоколад 2.0 — первая в ритейле обновленная версия трендового дубайского на Урале. В составе бельгийский молочный шоколад, начинка из манго и маракуйи, которая вываривается несколько часов, внутри — хрустящий криспи», — сообщили в пресс-службе компании.
За плитку десерта челябинцам придется заплатить 1499 рублей. Весной в Челябинске появился трендовый «волосатый» шоколад. Такую новинку горожанам предлагали попробовать за 1690 рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!