Хинштейн ответил Балицкому, обвинившему курян в пропуске вторжения ВСУ под Курском

Губернатор Курской области Александр Хинштейн резко отреагировал на заявления своего коллеги из Запорожской области Евгения Балицкого, который обвинил курян в том, что они якобы допустили вторжение Вооруженных сил Украины на свою территорию. Соответствующее сообщение политик опубликовал в своем telegram-канале.

«Даже в условиях мирного времени подобные высказывания официального лица недопустимы. А уж тем более сегодня, когда слово — это тоже оружие, и враг пытается использовать любую ситуацию, чтобы раскачать наше общество. Считаю такие заявления абсолютно неприемлемыми. Они оскорбляют всех курян, которых Евгений Балицкий, никогда не бывавший в Курской области, ошибочно именует курчанами», — написал Хинштейн.

Губернатор Курской области выразил надежду, что глава Запорожской области признает ошибочность своих слов и публично извинится. Хинштейн напомнил, что многие куряне принимали и продолжают принимать участие в обеспечении безопасности приграничья и несут потери, защищая территорию региона.

