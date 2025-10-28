В Кургане стартовали работы по укладке асфальта на улицах Гоголя и Карельцева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане дорожные рабочие приступили к укладке асфальтобетонного покрытия на расширяемом участке дороги возле ЦПКиО. В настоящее время идет укладка чернового слоя, а финальный этап работ запланирован на 29 октября. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«В Кургане начали укладку асфальта у ЦПКиО. По словам рабочих, идет укладка чернового слоя, 29 октября приступят к финальному этапу работы», — передает корреспондент URA.RU.





Для проведения финального этапа работ будет временно закрыто движение транспорта на участке улиц Гоголя и Карельцева. Согласно информации Госавтоинспекции города, ограничение введут 29 октября с 08:00 до 21:00. Сотрудники ГАИ напоминают водителям о необходимости заранее планировать маршрут и строго соблюдать требования дорожных знаков для обеспечения безопасности. В рамках проекта реконструкции на улице Карельцева также построят кольцевую дорогу, оборудуют две большие автомобильные парковки и перенесут остановку.

