В ХМАО досрочно выплатят пенсии и пособия

Жители Югры получат ноябрьские пенсии и пособия раньше обычного. Выплаты, совпадающие с праздничными или выходными днями, будут перечислены заранее, сообщило региональное отделение Соцфонда России.

«1 ноября перечислят единое пособие на детей до 17 лет, выплаты по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком до полутора лет неработающим родителям, пособие на ребенка военнослужащего и ежемесячная выплата из материнского капитала. 5, 10, 18, 20 ноября 2025 года через кредитные организации гражданам придет пенсия», — сообщили в СФР.

Работающие родители получат пособие по уходу за ребенком до полутора лет 7 ноября. Тем, кто получает пенсию через почту, доставят соцвыплаты с 4 по 30 ноября по графику отделения.

В ведомстве отметили, что деньги поступают в течение всего дня. Если утром выплаты не пришли, подождите до конца дня.