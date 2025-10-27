В ХМАО досрочно выплатят пенсии и пособия
В ХМАО перенесли даты выплаты пенсий и пособий из-за праздников
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Жители Югры получат ноябрьские пенсии и пособия раньше обычного. Выплаты, совпадающие с праздничными или выходными днями, будут перечислены заранее, сообщило региональное отделение Соцфонда России.
«1 ноября перечислят единое пособие на детей до 17 лет, выплаты по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком до полутора лет неработающим родителям, пособие на ребенка военнослужащего и ежемесячная выплата из материнского капитала. 5, 10, 18, 20 ноября 2025 года через кредитные организации гражданам придет пенсия», — сообщили в СФР.
Работающие родители получат пособие по уходу за ребенком до полутора лет 7 ноября. Тем, кто получает пенсию через почту, доставят соцвыплаты с 4 по 30 ноября по графику отделения.
В ведомстве отметили, что деньги поступают в течение всего дня. Если утром выплаты не пришли, подождите до конца дня.
Ранее URA.RU писало, что пенсионеры получат дополнительную выплату ко дню рождения ХМАО. До 10 декабря им начислят по три тысячи рублей.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!