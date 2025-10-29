Депутат Госдумы Лантратова помогла челябинским садоводам избавиться от захватчиков

После полутора лет борьбы с рейдерами садоводы обратились к Яне Лантратовой Фото: пресс-служба депутата Госдумы Яны Лантратовой

После обращения садоводов из челябинского СНТ «Тимер» к депутату Госдумы Яне Лантратовой в товарищество вернулся избранный председатель. Также прокуратура и СК начали расследовать попытку рейдерского захвата.

«Тихое садовое товарищество на юге Челябинской области, где люди годами ухаживают за своими участками, платят взносы и надеются на спокойный отдых. Но в конце 2023 года все перевернулось с ног на голову. Группа рейдеров — как их называют сами садоводы — решила, что это лакомый кусок. Они подделали протоколы собраний, рганизовали фальшивые голосования. И начали подавать документы в налоговую, чтобы зарегистрировать своих людей в качестве председателей. Деньги со счетов СНТ таяли. Из офиса пропали жесткие диски с данными сотен садоводов. А бухгалтерские документы просто исчезли», — рассказала URA.RU Яна Лантратова.

Садоводы боролись с захватчиками более полутора лет. В мае 2025 года они выбрали на внеочередном общем собрании председателя — Олега Щербинина. Но уже через месяц последовало новое обращение в налоговую о регистрации в этом качестве другого человека, со ссылкой на «старое» собрание. Тогда садоводы обратились в приемную депутата, а Яна Лантратова направила обращение в прокуратуру. Надзорное ведомство начало масштабную проверку, по итогам которой подтверждены председательские полномочия Щербинина, а попытки зарегистрировать вместо него подставных лиц были заблокированы.

Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел. Одно — по факту фальсификации бюллетеней на собрании в конце 2023 года (статья 303 УК РФ). Другое —за угрозы и помехи следствию (статьи 294 и 318 УК РФ). Третье — о хищении более 10 миллионов рублей со счетов СНТ (часть 4 статьи 159 УК РФ). Также расследуются случаи кражи имущества из правления СНТ.