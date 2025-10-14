Бастрыкин требует разобраться с рейдерским захватом СНТ в Челябинской области

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о рейдерском захвате правления в СНТ «Тимер» в Челябинске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Бастрыкин дал поручение и.о. руководителя следственного управления СК России по Челябинской области Константину Правосудову представить доклад о предварительных результатах расследования уголовного дела. Также установленных обстоятельствах и по доводам публикации», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
О рейдерском захвате СНТ в декабре 2023 года сообщили садоводы. Больше полутора лет они противостояли людям, похожим на мошенников. «После выборов нового председателя, из офиса исчезла вся документация. Это поставило под срыв работу садового товарищества», — рассказали пострадавшие в видео, направленном на имя Бастрыкина. В региональном СК расследуется уголовное дело по части первой статьи 303 УК РФ, части четвертой статьи 159 УК РФ (фальсификация доказательств и мошенничество).
