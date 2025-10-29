Суд аннулировал брак сургутянки с мигрантом

В ХМАО раскрыли очередной фиктивный брак с мигрантом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) вынесен приговор об организации незаконной миграции через фиктивный брак. Об этом сообщают Суды Югры.

«Подсудимый содействовал своему знакомому-иностранцу в получении разрешения на временное проживание, договорившись с местной жительницей о вступлении в фиктивный брак за вознаграждение. Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком также в два года», — следует из сообщения.