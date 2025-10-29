Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Суд аннулировал брак сургутянки с мигрантом

29 октября 2025 в 18:11
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В ХМАО раскрыли очередной фиктивный брак с мигрантом

В ХМАО раскрыли очередной фиктивный брак с мигрантом

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) вынесен приговор об организации незаконной миграции через фиктивный брак. Об этом сообщают Суды Югры.

«Подсудимый содействовал своему знакомому-иностранцу в получении разрешения на временное проживание, договорившись с местной жительницей о вступлении в фиктивный брак за вознаграждение. Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком также в два года», — следует из сообщения.

Следствие и суд установили, что никакой реальной семейной жизни между супругами не велось, а фиктивный брак был необходим мигранту для того, чтобы легально жить в России. Его помощник признан виновным по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ — организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, решение в закону силу не вступило. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал