Суд аннулировал брак сургутянки с мигрантом
В ХМАО раскрыли очередной фиктивный брак с мигрантом
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Сургуте (ХМАО) вынесен приговор об организации незаконной миграции через фиктивный брак. Об этом сообщают Суды Югры.
«Подсудимый содействовал своему знакомому-иностранцу в получении разрешения на временное проживание, договорившись с местной жительницей о вступлении в фиктивный брак за вознаграждение. Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком также в два года», — следует из сообщения.
Следствие и суд установили, что никакой реальной семейной жизни между супругами не велось, а фиктивный брак был необходим мигранту для того, чтобы легально жить в России. Его помощник признан виновным по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ — организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, решение в закону силу не вступило.
