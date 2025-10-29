Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Главный коммунальщик Нефтеюганска увольняется спустя три месяца после назначения

29 октября 2025 в 18:13
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Глава департамента ЖКХ Нефтеюганска Каширский уволился через 3 месяца после назначения

Глава департамента ЖКХ Нефтеюганска Каширский уволился через 3 месяца после назначения

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нефтеюганске глава департамента по ЖКХ Василий Каширский подал заявление об увольнении по собственному желанию спустя три месяца работы. Отставка произошла на фоне служебной проверки в администрации города. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к мэрии.

«Каширский написал заявление по собственному желанию, и в его отношении сейчас проводится служебная проверка», — уточнил собеседник агентства. По его словам, это уже 28-й руководитель департамента ЖКХ Нефтеюганска за последние десять лет.

Мэр города Юрий Чекунов подтвердил информацию. «Видимо, внутренне человек не справился — требования высокие, особенно к такому департаменту. У меня требования очень высокие, и нагрузка большая», — заявил глава муниципалитета.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске сохраняются кадровые трудности в сфере ЖКХ. В августе Чекунов уволил предыдущего руководителя за «ложные обещания».

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал