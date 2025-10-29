Главный коммунальщик Нефтеюганска увольняется спустя три месяца после назначения

Глава департамента ЖКХ Нефтеюганска Каширский уволился через 3 месяца после назначения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нефтеюганске глава департамента по ЖКХ Василий Каширский подал заявление об увольнении по собственному желанию спустя три месяца работы. Отставка произошла на фоне служебной проверки в администрации города. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к мэрии.

«Каширский написал заявление по собственному желанию, и в его отношении сейчас проводится служебная проверка», — уточнил собеседник агентства. По его словам, это уже 28-й руководитель департамента ЖКХ Нефтеюганска за последние десять лет.

Мэр города Юрий Чекунов подтвердил информацию. «Видимо, внутренне человек не справился — требования высокие, особенно к такому департаменту. У меня требования очень высокие, и нагрузка большая», — заявил глава муниципалитета.

