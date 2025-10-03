03 октября 2025

В Кургане объявили войну самокатам. Фото

В Кургане прокатные самокаты оказались в мусорных баках
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самокаты в Кургане регулярно подвергаются нападкам вандалов
Самокаты в Кургане регулярно подвергаются нападкам вандалов Фото:

В Кургане неизвестные объявили войну прокатным самокатам. Несколько единиц этого транспорта были обнаружены в мусорных баках минувшей ночью. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили горожане, приславшие фото в редакцию.

«Улица Станционная. Самокаты заброшены в мусорные баки», — сообщили URA.RU курганцы.

Ранее неизвестные сбросили электросамокаты в реку Тобол. Транспорт обнаружили в воде местные жители. Также курганцы замечали самокаты, испорченные монтажной пеной. Все эти случаи указывают на то, что кто-то целенаправленно воюет с электротранспортом в Кургане.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане неизвестные объявили войну прокатным самокатам. Несколько единиц этого транспорта были обнаружены в мусорных баках минувшей ночью. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили горожане, приславшие фото в редакцию. «Улица Станционная. Самокаты заброшены в мусорные баки», — сообщили URA.RU курганцы. Ранее неизвестные сбросили электросамокаты в реку Тобол. Транспорт обнаружили в воде местные жители. Также курганцы замечали самокаты, испорченные монтажной пеной. Все эти случаи указывают на то, что кто-то целенаправленно воюет с электротранспортом в Кургане.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...