Самокаты в Кургане регулярно подвергаются нападкам вандалов
В Кургане неизвестные объявили войну прокатным самокатам. Несколько единиц этого транспорта были обнаружены в мусорных баках минувшей ночью. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили горожане, приславшие фото в редакцию.
«Улица Станционная. Самокаты заброшены в мусорные баки», — сообщили URA.RU курганцы.
Ранее неизвестные сбросили электросамокаты в реку Тобол. Транспорт обнаружили в воде местные жители. Также курганцы замечали самокаты, испорченные монтажной пеной. Все эти случаи указывают на то, что кто-то целенаправленно воюет с электротранспортом в Кургане.
