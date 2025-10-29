Логотип РИА URA.RU
Путин: Россия провела испытания аппарата «Посейдон»

29 октября 2025 в 16:49
Фото: © URA.RU

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что вчера состоялись испытания подводного беспилотного комплекса «Посейдон».  Глава государства отметил, что проведение испытаний аппарата, оснащенного ядерной энергетической установкой, является значительным достижением.

