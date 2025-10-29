Логотип РИА URA.RU
Путин рассказал, что «Буревестник» применят в космосе

29 октября 2025 в 16:52
Фото: © URA.RU

Президент Владимир Путин сообщил, что ядерные технологии, использованные при создании «Буревестника», планируется задействовать в реализации лунной программы. Глава государства также отметил, что Россия рассматривает возможность применения этих технологий в гражданском секторе и для развития народного хозяйства.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

