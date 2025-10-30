Трамп отказался от совместного заявления с Си: как прошла первая за 6 лет встреча лидеров США и Китая

Трамп и Си беседовали 1 час 40 минут Фото: YONHAP/EPA/ТАСС

Президент США Дональд Трамп и председатель Китайской Народной республики (КНР) Си Цзиньпин провели переговоры в городе Пусан, Южная Корея. За почти двухчасовую встречу они обсудили решение конфликта на Украине, торговую сделку и множество важных вопросов, по большинству из которых достигли согласия, заявил Трамп. Си отметил, что Вашингтон и Пекин ответственны за улучшение мира и будут стремиться и совместному урегулированию конфликтов. Американский лидер оценил встречу на 12 из 10 и анонсировал масштабные совместные события. Подробнее о саммите и его итогах — в материале URA.RU.

Трамп и Си не стали делать совместного заявления

Президент США Дональд Трамп сразу после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином не сделал совместного заявления для прессы и направился к своему спецборту. Это следует из трансляции хода переговоров.

Вертолет в Пусан

Утром 30 октября Трамп прибыл на вертолете в Пусан, город в Южной Корее. С лидером Китая они встретились на авиабазе Кимхэ, расположенной на окраине международного аэропорта. Ранее база использовалась американскими ВВС.

Заявления Трампа

Похвала и хула лидера Китая

Трамп назвал Си Цзиньпина великим лидером великой страны. Он выразил надежду на «замечательные и долгие отношения» двух государств. По словам американского президента, у них с председателем КНР есть и всегда были хорошие отношения. Однако в то же время Трамп сказал, что считает Си «жестким переговорщиком». «Это нехорошо», — высказал он свою оценку.

Конфликт на Украине

На саммите лидеры долго обсуждали конфликт на Украине. Стороны договорились работать вместе для урегулирования противостояния.

«Украина обсуждалась. Мы долго говорили об этом. Мы будем работать вместе, чтобы понять, можем ли мы что-то сделать <...> Он [Си Цзиньпин] поможет нам, мы будем вместе работать по Украине <...> Мы кое-что обсудили. Мы постараемся работать сообща, чтобы попробовать положить конец конфликту между Россией и Украиной», — сказал Трамп.

Оценка: 12 из 10

Трамп оценил саммит с Си Цзиньпином на 12 баллов из десяти. По его словам, «встреча была потрясающей», в ходе нее была принята «выдающаяся группа решений». Стороны пришли к заключению по многим важным вопросам, и им осталось обсудить не так уж много, отметил президент США. При этом он отметил, что пока подписанию торговой сделки препятствует вопрос экспортных ограничений, которые Китай ввел в отношении редкоземельных металлов, что мешает экономике Штатов. Несмотря на это, американский президент надеется на скорое подписание сделки.

Снижение пошлин США

Штаты снижают введенные против Китая пошлины. Это касается ограничений, которые Вашингтон объявлял в отношении Пекина из-за наркотрафика, отметил Трамп. «Пошлины остаются абсолютно теми же. Было 57%, стало 47%», — сказал Трамп, уже будучи на борту своего самолета.

Новая встреча

Американский президент объявил, что собирается посетить Китай в апреле. А после этого он будет ожидать визита Си во Флориде или американской столице.

Заявления Си

Си заявил о близости Китая и США Фото: Mark Schiefelbein/AP/TASS

Ответственность США и Китая за мир

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США вместе нести ответственность за решение глобальных вызовов. «Сегодня мир сталкивается со множеством трудностей, Китай и США могут совместно продемонстрировать свою ответственность как великие державы и работать сообща над достижением более значимых, практических и полезных дел для обеих стран и всего мира», — сказал глава КНР.

Страны будут урегулировать конфликты

В ходе переговоров Си отдельно подчеркнул стремление Трампа участвовать в урегулировании региональных конфликтов. Он напомнил о личном вкладе американского президента в соглашение о прекращении огня в секторе Газа, а также в подписании декларации о мире на границе Камбоджи и Таиланда во время визита Трампа в Малайзию.

Взаимовыгода и процветание





Китай и США способны приносить взаимную выгоду и способствовать общему процветанию. По словам председателя КНР, успех двух стран напрямую связан с партнерскими отношениями и стремлением к совместному развитию.

«Сделать Америку снова великой»





Во внешней политике всегда выступал за сотрудничество с Соединенными Штатами на основе взаимного уважения и дружбы, а также заверил в своей готовности к продолжению конструктивного диалога. Си выразил уверенность, что планы по возрождению Китая и реализуемая американской администрацией программа «Сделать Америку снова великой» не противоречат друг другу. Кроме того, лидер КНР подчеркнул, что открыт для новых шагов по укреплению фундамента отношений между двумя странами.

Причины разногласий

Си Цзиньпин заявил о неизбежности разногласий между Пекином и Вашингтоном. По словам лидера, трения между двумя крупнейшими экономиками мира — ожидаемый процесс на фоне их различий.

Преддверие к встрече





Достижение консенсуса на последних торговых переговорах КНР и США позволило провести встречу лидеров двух стран. По словам Си Цзиньпина, консультации экономических команд завершились достижением принципиального согласия по ключевым вопросам.

Итоги саммита

Трамп что-то шепнул Си перед отъездом Фото: YONHAP/EPA/ТАСС

Трамп и Си завершили двустороннюю встречу, покинув здание вместе. Беседа глав государств длилась 1 час 40 минут, ее трансляцию вело Центральное телевидение Китая и американский телеканал CNBC. Главы государств продолжили беседу на выходе, обменялись рукопожатием. Трамп долго тряс руку Си, а затем притянул к себе и, не отпуская, что-то прошептал на ухо. После этого он проводил китайского лидера до автомобиля. Кортеж председателя КНР покинул место встречи первым.





Что Трамп говорил до встречи

Президент США не ответил на вопрос журналистов, которые попытались взять у него комментарий перед самой встречей, будет ли он обсуждать вопрос острова Тайвань во время саммита. Си также проигнорировал этот вопрос. Тайвань является предметом давних споров — Китай считает остров своей частью, однако он управляется собственным правительством, называемым Китайской республикой, с 1949 года. Многие страны не признают его, однако активно торгуют и развивают культурные связи.

Ранее Трамп заявлял, что обсудит с Си сокращение закупок российской нефти. «Возможно, я обсужу это <...> Китай значительно сокращает закупки российской нефти», — сказал президент США. Также Трамп ожидал подписания торговой сделки с Китаем.