Венгрия хочет продолжить покупать нефть и газ у России
Венгрии не имеет выхода к морю, собственных запасов нефти и газа недостаточно
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Власти Венгрии вновь подтвердили свое стремление продолжать импорт нефти и газа из России, несмотря на международные санкции. Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
«Наша цель — чтобы Венгрия получила какое-то исключение из американских санкций, чтобы закупки российского природного газа и сырой нефти могли продолжаться», — сказал Гуйяш на брифинге правительства. Его слова передает РИА Новости.
В своем выступлении Гуйяш отметил особое географическое положение Венгрии — страна не имеет выхода к морю, а собственных запасов нефти и газа недостаточно для внутреннего потребления. Он также напомнил, что ранее президент США Дональд Трамп высказывался в пользу особой ситуации Венгрии.
