Венгрия хочет продолжить покупать нефть и газ у России

30 октября 2025 в 13:36
Венгрии не имеет выхода к морю, собственных запасов нефти и газа недостаточно

Венгрии не имеет выхода к морю, собственных запасов нефти и газа недостаточно

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Власти Венгрии вновь подтвердили свое стремление продолжать импорт нефти и газа из России, несмотря на международные санкции. Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

«Наша цель — чтобы Венгрия получила какое-то исключение из американских санкций, чтобы закупки российского природного газа и сырой нефти могли продолжаться», — сказал Гуйяш на брифинге правительства. Его слова передает РИА Новости.

В своем выступлении Гуйяш отметил особое географическое положение Венгрии — страна не имеет выхода к морю, а собственных запасов нефти и газа недостаточно для внутреннего потребления. Он также напомнил, что ранее президент США Дональд Трамп высказывался в пользу особой ситуации Венгрии.

