В Орловской области объявлена ракетная опасность
В Орловском регионе введен режим ракетной угрозы
31 октября 2025 в 04:19
В Орловской области объявлен режим повышенной опасности
В Орловской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщило МЧС по региону.
«Всем жителям региона необходимо незамедлительно укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Находящимся на улице — переместиться в ближайшее укрытие или другое защищенное сооружение», — сообщили в официальный telegram-канале МЧС России по Орловской области.
