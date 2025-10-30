Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

В Орловской области объявлена ракетная опасность

В Орловском регионе введен режим ракетной угрозы
31 октября 2025 в 04:19
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Орловской области объявлен режим повышенной опасности

В Орловской области объявлен режим повышенной опасности

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Орловской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщило МЧС по региону.

«Всем жителям региона необходимо незамедлительно укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Находящимся на улице — переместиться в ближайшее укрытие или другое защищенное сооружение», — сообщили в официальный telegram-канале МЧС России по Орловской области.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал