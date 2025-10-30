Число погибших в Эль-Фашере превысило две тысячи человек на фоне переворота

В Судане мятежники пришли к власти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Число погибших в суданском Эль-Фашере, административном центре провинции Северный Дарфур, достигло 2227 человек после перехода города 26 октября под контроль мятежников из Сил быстрого реагирования (СБР). Об этом 30 октября сообщил представитель регионального правительства Агад бен Кони. Более 393 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома за последние четыре дня.

«Число погибших возросло до 2227 человек, среди них дети, женщины и старики. Все видели видео, как боевики расстреливают людей в Саудовском госпитале, центрах временного размещения беженцев и мечетях, где находились раненые, больные или просто люди, которые искали укрытие на фоне обстрелов и активных боев», — сообщил бен Кони РИА Новости. По его данным, за последние четыре дня город покинули более 393 тысяч человек.

Представитель регионального правительства уточнил, что до лагерей беженцев в Корме, Тавиле и других населенных пунктах добрались приблизительно 30 тысяч человек. Остальные находятся в пути, при этом часть из них могла стать жертвами расправ боевиков или попасть к ним в заложники для последующего требования выкупа от родственников.

