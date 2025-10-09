Пермяки назвали главные факторы при выборе работы

Высокий уровень оплаты труда, адекватное начальство и стабильной компании стали ключевыми факторами выбора работы для жителей Перми. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.
«58% опрошенных жителей Перми назвали зарплату главным приоритетом при трудоустройстве. На втором месте оказалась адекватность начальства (38%), на третьем — стабильность компании (34%). Перспективы карьерного роста важны для 25% респондентов. Комфортная атмосфера на работе и удобное расположение занимают чуть меньше — 22% и 21% соответственно. Возможность профессионального развития важна для 20% опрошенных, баланс работы и жизни — 15%, интересные задачи — 12%. Реже всего выбирали обучение (5%), имидж компании (3%) и корпоративную культуру (2%)», — говорится в исследовании.
Высокая зарплата важна в равной степени и мужчинам, и женщинам. Представители сильного пола чаще указывали на важность адекватного руководства, тогда как женщины больше ценили комфортную психологическую атмосферу и удобное расположение рабочего места.
Возраст также влияет на приоритеты. Молодежь до 35 лет ориентирована на карьерный (37%) и личностный (27%) рост. В то время как респонденты старше 45 лет чаще выбирают стабильность компании (34%), комфортную атмосферу (32%) и близость работы к дому (30%),
Уровень дохода также определяет критерии выбора. Среди пермяков с зарплатой от 100 тысяч рублей высокая оплата труда критически важна для 76%. Среди тех, кто получает до 50 тысяч, удобный путь на работу ценит каждый третий (37%).
Работодатели в целом адекватно оценивают ожидания соискателей. 82% представителей компаний понимают значимость высокой зарплаты при принятии кандидатом решения о трудоустройстве. Представители компаний отмечают важность общей адекватности руководства (35%) и компенсационного пакета (20%).
Ранее URA.RU рассказывало, сколько денег пермякам нужно для счастья. Так, среднестатистическому горожанину для счастливой жизни требуется 233 тысячи рублей в месяц.
