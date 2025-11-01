Туристы из РФ устроили протест в отеле на Кубе после разрушительного урагана

Туристы отказываются заселяться в другие отели, поскольку они менее комфортные Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Пятнадцать российских туристов устроили акцию протеста в лобби одного из отелей на Кубе, отказываясь заселяться в номера. Россияне уже третьи сутки спят на диванах у стойки ресепшена. Причиной протеста стал прошедший недавно ураган. Об этом пишет telegram-канал Baza.

Ураган «Мелисса», обрушившийся на территорию Ямайки и Кубы, вошел в историю как наиболее мощное стихийное бедствие, достигшее суши за последние 90 лет. Скорость потоков ветра составила 295 километров в час, что эквивалентно 82 метрам в секунду. Особую опасность представляла низкая скорость перемещения циклона, что привело к катастрофическим последствиям на затронутых территориях. Согласно информации западных СМИ, жертвами урагана «Мелисса» стали не менее 30 человек на территории Ямайки, Гаити и Доминиканской Республики. Среди погибших зафиксировано как минимум 10 детей.

«15 российских туристов устроили акцию протеста в лобби кубинского отеля — они уже третьи сутки спят на диванах у ресепшена и отказываются заселяться», — сказано в сообщении. Его опубликовала Baza.

Отмечается, что после прошедшего 30 октября урагана, в этот день самолет с российскими туристами не смог сесть в аэропорту Ольгин на Кубе, поэтому его направили в Варадеро. Сначала представители российских туроператоров обещали отвезти всех пассажиров в забронированные отели на автобусах. Но потом сообщили туристам, что остаток отпуска им придется провести в гостиницах Варадеро.