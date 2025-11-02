Марочко: «Посейдон» и «Буревестник» обеспечат безопасность РФ на десятилетия
Эксперт считает, что новейшее оружие обеспечит безопасность России на десятилетия
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Гиперзвуковая ракета «Буревестник» и торпеда «Посейдон» — новейшее в России оружие — обеспечат безопасность России на десятилетия. Такое мнение высказал военный эксперт Андрей Марочко.
«Новейшие разработки „Буревестник“ и „Посейдон“, которые были испытаны накануне и о которых заявлял наш верховный главнокомандующий [Владимир Путин], на десятилетия вперед делают безопасность нашей страны просто неоспоримой, поскольку сейчас, даже в ближайшей перспективе, нет ни у одной страны мира таких разработок и изделий с такими тактико-техническими характеристиками», — цитирует ТАСС Марочко. По его словам, эти системы уникальны: они могут обходить все западные системы противодействия, даже те, кто находятся в перспективных разработках.
Ранее Путин анонсировал новое оружие раненным бойцам с фронта СВО, а не на Совбезе и не в командном пункте, поскольку посчитал, что им будет интересно знать об обеспечении безопасности страны в более широком контексте.
