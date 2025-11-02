В Минобороны сообщили об уничтожении более 100 беспилотников ВСУ
В Минобороны сообщили об уничтожении 164 вражеских беспилотников
Российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 164 украинских беспилотника над территорией России, Азовским и Черным морями. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 164 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказано в сообщении ведомства. Новость опубликована в telegram-канале.
Уточняется, что над Краснодарским краем было уничтожено 32 беспилотника, над Республикой Крым — 26, над Брянской областью — 20. По девять БПЛА перехвачены над территориями Волгоградской, Ростовской и Орловской областей. Над Липецкой областью было сбито шесть дронов, над Воронежской — пять. По два беспилотника уничтожены в воздушном пространстве Белгородской, Курской и Тульской областей. Кроме того, 39 БПЛА ликвидированы над акваторией Черного моря и три — над акваторией Азовского моря. В общей сложности атаке подверглись 11 регионов страны.
