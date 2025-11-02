Силы ПВО остановили атаку ВСУ над Черным морем
02 ноября 2025 в 14:27
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Дежурные силы ПВО обнаружили и нейтрализовали 15 украинских беспилотников на южном приграничье. Об этом следует из сводки Министерства обороны страны. Как уточнили в ведомстве инциденты произошли в воздушном пространстве над территорией Кубани и водами Черного моря. На ликвидацию всех целей потребовалось три часа.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал