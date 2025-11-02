Логотип РИА URA.RU
ВСУ пытались прорвать окружение у реки Оскол

02 ноября 2025 в 14:33
Срочная новость

Фото: © URA.RU

Армия России не позволила украинским военным прорваться к реке Оскол. Вражеские атаки были отражены около населенного пункта Купянск-Узловой. Об этом сообщает Минобороны России. Как отмечает ведомство ВСУ пытались вырваться из котла три раза. Однако все попытки были безуспешны.

