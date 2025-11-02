В Рязани пьяный водитель насмерть сбил 11-летнего мальчика на тротуаре
Водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения, указано в сообщении
Фото: telegram-канал «Прокуратура Рязанской области»
Пьяный водитель в Рязани насмерть сбил ребенка, который шел по тротуару. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры региона.
«По предварительным данным, 2 ноября 2025 года в обеденное время вблизи дома 17 по проезду Яблочкова г. Рязани 34-летний местный житель, управляя автомобилем „Лаксджин“, совершил наезд на 11-летнего ребенка, передвигавшегося по тротуару», — указано в сообщении ведомства в telegram-канале. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, а ребенок погиб на месте.
Помимо этого, на место происшествия выезжал прокурор Октябрьского района Рязани Сергей Аксенов. Организована процессуальная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры района, указано в сообщении.
- Павел02 ноября 2025 20:48Они гоняют пьяными, так как нет существенного наказания за это. Они не боятся штрафов или лишения водительских прав. А тачку у них не забирают на первый раз.