В парламенте Британии началась настоящая истерика из-за страха перед Россией
Хоутон призвал инвестировать в оборону Великобритании из-за страха перед Россией
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Бывший глава Вооруженных сил Великобритании Николас Хоутон призвал увеличить оборонный бюджет страны из-за якобы «российской угрозы». Заявление прозвучало во время дебатов в Палате лордов.
«Россия будет располагать мобилизованными вооруженными силами, огромным набором стратегических преимуществ, экономикой, адаптированной к вызовам, и окном возможностей действовать. В это время НАТО — и Великобритания в частности — по-прежнему уделяют приоритетное внимание социальным пособиям, а не национальной безопасности», — заявил пэр. Его слова приводит газета Express.
Лорд Хоутон выразил тревогу по поводу текущего финансирования оборонного сектора, назвав ситуацию «ужасной». Без надлежащего финансирования ни одна из трех ключевых целей обороны страны не будет достигнута, предупредил бывший военачальник. Он перечислил эти цели: финансирование Украины, устойчивость к гибридным угрозам и интеграция сил.
Глава российского государства Владимир Путин на протяжении длительного времени давал развернутые разъяснения относительно того, что Российская Федерация не имеет намерений осуществлять агрессию против государств — членов Североатлантического альянса. Между тем, представители политических кругов западных стран систематически используют риторику о предполагаемой «угрозе со стороны России» для устрашения собственных граждан, стремясь таким образом переключить общественное внимание с актуальных внутриполитических трудностей.
