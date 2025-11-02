Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Трамп открестился от дискуссий о замороженных активах РФ

03 ноября 2025 в 04:40
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Президент США заявил, что не принимает участия в дискуссиях о замороженных активах РФ

Президент США заявил, что не принимает участия в дискуссиях о замороженных активах РФ

Фото: Official White House / Shealah Craighead

Президент США Дональд Трамп рассказал, что не принимает участия в обсуждениях возможного изъятия Европой замороженных активов России. Об этом американский лидер сообщил журналистам 2 ноября 2025 года, аудиотрансляцию вела пресс-служба Белого дома.

«Я не участвую в этих обсуждениях», — заявил Трамп. Так он ответил на соответствующий вопрос от представителей СМИ.

Ранее Дональд Трамп высказывал сомнения в эффективности новых санкций против России для достижения переговоров с президентом Владимиром Путиным. США уже вводили ограничения против дочерних компаний «Роснефти» и «Лукойла», однако как рассказала официальный представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен, эти меры могут очень пагубно повлиять на экономику самой Европы.

Материал из сюжета:

Запад отправляет доходы от замороженных активов РФ на Украину

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал