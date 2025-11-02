Трамп открестился от дискуссий о замороженных активах РФ

Президент США заявил, что не принимает участия в дискуссиях о замороженных активах РФ Фото: Official White House / Shealah Craighead

Президент США Дональд Трамп рассказал, что не принимает участия в обсуждениях возможного изъятия Европой замороженных активов России. Об этом американский лидер сообщил журналистам 2 ноября 2025 года, аудиотрансляцию вела пресс-служба Белого дома.

«Я не участвую в этих обсуждениях», — заявил Трамп. Так он ответил на соответствующий вопрос от представителей СМИ.