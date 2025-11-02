Трамп открестился от дискуссий о замороженных активах РФ
Президент США заявил, что не принимает участия в дискуссиях о замороженных активах РФ
Президент США Дональд Трамп рассказал, что не принимает участия в обсуждениях возможного изъятия Европой замороженных активов России. Об этом американский лидер сообщил журналистам 2 ноября 2025 года, аудиотрансляцию вела пресс-служба Белого дома.
«Я не участвую в этих обсуждениях», — заявил Трамп. Так он ответил на соответствующий вопрос от представителей СМИ.
Ранее Дональд Трамп высказывал сомнения в эффективности новых санкций против России для достижения переговоров с президентом Владимиром Путиным. США уже вводили ограничения против дочерних компаний «Роснефти» и «Лукойла», однако как рассказала официальный представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен, эти меры могут очень пагубно повлиять на экономику самой Европы.
