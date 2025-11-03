Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Криминал

Рэпер Obe 1 Kanobe не признает вину по делу о наркотиках

03 ноября 2025 в 09:09
Рэпер Obe 1 Kanobe не признает вину в покушении на сбыт наркотиков

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Рэпер Никита Вартиков, известный как Obe 1 Kanobe, отрицает обвинение в покушении на сбыт наркотиков. При этом музыкант признает факт выращивания марихуаны в арендованной квартире, следует из судебных материалов.

«Вартиков не признает вину и не согласен с квалификацией предъявленного ему обвинения», — сказано в судебных документах. Их цитирует РИА Новости.

Вартиков известен публике по участию в рэп-баттлах на площадке Versus. Артиста задержали в марте после того, как он оборудовал в арендованной квартире в Подмосковье целую плантацию. При обыске нашли 22 горшка с растениями, похожими на коноплю, а также специальное оборудование — лампы, вентиляторы и удобрения. Защита настаивает, что в деле нет доказательств именно покушения на сбыт.

Рассмотрение дела начнется 6 ноября в подмосковном суде. Если вина рэпера будет доказана, ему может грозить до 15 лет лишения свободы. При этом защита настаивает на отсутствии доказательств подготовки к сбыту наркотиков.

