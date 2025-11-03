Возможная передача Tomahawk на Украину не сможет замедлить продвижение российских военных, заявил Озер Фото: U.S. Navy

Потенциальная передача Украине американских крылатых ракет Tomahawk не окажет существенного влияния на темпы наступления ВС РФ на фронте. Жесткая позиция Вашингтона по отношению к Москве обусловлена желанием США добиться «заморозки» конфликта. Об этом сообщил турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети «Анкара–Москва» Энгин Озер.

«Пятьдесят Tomahawk не смогут замедлить продвижение России. Для серьёзного ущерба потребовались бы сотни ракет», — заявил Озер. Его слова приводит РИА Новости.

После того, как встреча лидеров России и Штатов в Будапеште была перенесена на неопределенное время, риторика и практические шаги администрации Вашингтона, направленные против Москвы, приобрели угрожающие масштабы. Основная сложность заключается в том, что окружение американского президента Дональда Трампа стало разделять настойчивую позицию Европейского союза и Великобритании относительно замораживания конфликта, отметил Озер.

Продолжение после рекламы

Эксперт подчеркнул, что Москва выступает за подписание полноценного мирного договора, а не за временное прекращение боевых действий. Так, российская сторона настаивает как минимум на признании Киевом результатов референдумов, состоявшихся в Севастополе, Крыму, Луганске и Донецке. Этот и целый ряд других технических аспектов являются основой разногласий между Москвой и Вашингтоном.

Согласно оценке эксперта, вопрос о передаче ракет Tomahawk и новые санкционные меры против энергетических предприятий РФ применяются в качестве рычагов давления на Москву. Их задача — вынудить страну согласиться на заморозку конфликта в максимально короткие сроки. Озер предположил, что на начальном этапе США, по всей видимости, передадут приблизительно 50 ракет.

«Ключевой вопрос — не только объем поставок, но и то, какие цели Вашингтон позволит атаковать», — заявил политолог. Администрация Штатов, руководствуясь собственными интересами, будет позволять наносить удары по российским нефтедобывающим и нефтеперерабатывающим объектам.

Он также отметил, что применение военных поставок в качестве дипломатического инструмента может запустить непредсказуемые процессы. В таком случае дипломатия обречена на неудачу. Недавние переговоры уже позволили достичь определенного уровня договоренностей, поэтому при наличии взаимной политической воли процесс может быть завершен, резюмировал Энгин Озер.