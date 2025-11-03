В Британии пришли в ужас после заявления Путина

Путин рассказал о новой атомной подводной лодке России «Хабаровск» Фото: Роман Наумов © URA.RU

Недавние высказывания президента РФ Владимира Путина относительно подводного аппарата «Посейдон» и новой атомной подводной лодки «Хабаровск» были расценены в Великобритании как предостережение. Об этом сообщает газета Daily Mail.

«Владимир Путин раскрыл информацию о новой пугающей атомной подводной лодке, которая спроектирована, чтобы транспортировать оружие судного дня, способное создать радиоактивное цунами», — отметили в материале. Согласно материалам британской прессы, Россия на протяжении длительного времени использует информацию о ядерном подводном комплексе «Посейдон» в качестве фактора сдерживания в отношении Соединенного Королевства.

Кроме того, газета обращает внимание на то, что подводная лодка «Хабаровск» обладает возможностью нести на борту до 12 инновационных комплексов «Посейдон», характеризуемых как «смертельно опасные». Особое беспокойство в Британии вызывает потенциальная возможность применения данного вооружения с непредсказуемых направлений.

Продолжение после рекламы