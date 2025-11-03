В Британии пришли в ужас после заявления Путина
Путин рассказал о новой атомной подводной лодке России «Хабаровск»
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Недавние высказывания президента РФ Владимира Путина относительно подводного аппарата «Посейдон» и новой атомной подводной лодки «Хабаровск» были расценены в Великобритании как предостережение. Об этом сообщает газета Daily Mail.
«Владимир Путин раскрыл информацию о новой пугающей атомной подводной лодке, которая спроектирована, чтобы транспортировать оружие судного дня, способное создать радиоактивное цунами», — отметили в материале. Согласно материалам британской прессы, Россия на протяжении длительного времени использует информацию о ядерном подводном комплексе «Посейдон» в качестве фактора сдерживания в отношении Соединенного Королевства.
Кроме того, газета обращает внимание на то, что подводная лодка «Хабаровск» обладает возможностью нести на борту до 12 инновационных комплексов «Посейдон», характеризуемых как «смертельно опасные». Особое беспокойство в Британии вызывает потенциальная возможность применения данного вооружения с непредсказуемых направлений.
Ранее в городе Северодвинске на судостроительном предприятии АО «Производственное объединение „Севмаш“» под руководством министра обороны Андрея Белоусова прошла церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки «Хабаровск». Также 29 октября Владимир Путин заявил о проведении Россией испытаний подводного аппарата «Посейдон». Экс-начальник Главного штаба ВМФ адмирал Виктор Кравченко подчеркнул, что подводная лодка, спущенная на воду на предприятии «Севмаш», была специально спроектирована и построена для размещения ядерного подводного комплекса «Посейдон», передает «Царьград».
