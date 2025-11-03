Михаил Мишустин прибыл в Пекин
03 ноября 2025 в 20:39
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин прибыл в столицу Китая, сообщает корреспондент РИА Новости. В ходе пребывания в Пекине глава российского правительства проведет встречу с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.
