Мишустин встретился с Си Цзиньпином
04 ноября 2025 в 07:36
Фото: © URA.RU
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел встречу с лидером КНР Си Цзиньпином в китайской столице. По данным СМИ, политики встретились в Пекине. Детали разговора пока не раскрываются.
