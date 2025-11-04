В Казахстане нашли на берегу 112 мертвых тюленей

Сейчас сотрудники департамента экологии выясняют причины гибели каспийских тюленей Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

На побережье Каспийского моря в Казахстане были обнаружены туши 112 мертвых тюленей. Об этом сообщили в департаменте экологии Мангистауской области.

«В ходе мониторинга береговой линии Тупкараганского района от населенного пункта Асан до мыса Баутино были обнаружены туши 112 каспийских тюленей», — говорится в сообщении. Информацию приводит ТАСС. На месте происшествия специалисты провели отбор проб морской воды для установления причин массовой гибели животных.

Массовая гибель тюленей на Каспийском море происходит регулярно. В июне 2025 года Минсельхоз Казахстана сообщал, что в 2024 году причинами могли стать птичий грипп, нейровирусная инфекция и выбросы природного газа со дна моря. В 2022-2023 годах тюлени погибали от чумы плотоядных и пневмонии.

