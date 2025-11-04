Ежегодно 8 сентября будет отмечаться День языков народов России Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В России появились два новых праздника: День коренных малочисленных народов и День языков народов. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.

«Установить День языков народов Российской Федерации и отмечать его 8 сентября», — говорится в указе. Документ опубликован на официальном сайте правовых актов. Второй праздник — День коренных малочисленных народов — будет отмечаться 30 апреля.

Сегодня, 4 ноября, по всей России проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню народного единства. Наиболее масштабные празднования традиционно организуются в Москве и Нижнем Новгороде — городах, исторически связанных с событиями 1612 года.

