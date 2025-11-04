В России появились два новых праздника
Ежегодно 8 сентября будет отмечаться День языков народов России
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В России появились два новых праздника: День коренных малочисленных народов и День языков народов. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.
«Установить День языков народов Российской Федерации и отмечать его 8 сентября», — говорится в указе. Документ опубликован на официальном сайте правовых актов. Второй праздник — День коренных малочисленных народов — будет отмечаться 30 апреля.
Сегодня, 4 ноября, по всей России проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню народного единства. Наиболее масштабные празднования традиционно организуются в Москве и Нижнем Новгороде — городах, исторически связанных с событиями 1612 года.
День народного единства получил статус государственного праздника в память об освобождении Москвы от польской интервенции в 1612 году. Дата совпадает с православным праздником в честь Казанской иконы Божией Матери, которая, согласно историческим свидетельствам, сопровождала победоносное ополчение.
