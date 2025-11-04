Отец с сыном погибли из-за роя гигантских азиатских гигантских шершней
Отец и сын были атакованы во время спуска по зиплайну, указано в материале
Фото: Yasunori Koide/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0
В Лаосе гигантские азиатские шершни стали причиной гибели директора частной школы в США и его 15-летнего сына. Об этом сообщили иностранные СМИ.
«47-летний Дэниел Оуэн и его 15-летний сын Купер подверглись нападению и получили более 100 укусов во время катания на зиплайне на эко-курорте недалеко от Луангпхабанга на реке Меконг в Лаосе», — указано в материале New York Post со ссылкой на местных властей. Само происшествие произошло 15 октября.
Размер гигантского азиатского шершня достигает примерно половины указательного пальца (архивное фото)
Фото: Hornetboy1970/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0
Указано, что отец и сын получили больше сотни укусов по всему телу. Они скончались через несколько часов после того, как их доставили в больницу.
Дэниел Оуэн был директором Quality Schools International во Вьетнаме — элитной школы, взимающей плату за обучение до 760 долларов в месяц. Он 18 лет проработал в пяти разных школах, оказывая влияние на бесчисленное множество жизней, указано в материале.
Азиатский гигантский шершень достигает размера примерно половины указательного пальца, а его жало — 6 мм. Активен с мая по август в Приморском крае, на юге Хабаровского края и в Еврейском АО. Его яд содержит мандоротоксин, который особо опасен для аллергиков. А феромон, который выделяет шершень при укусе привлекает других особей. Об этом сообщало RT.
