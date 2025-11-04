Отец с сыном погибли из-за роя гигантских азиатских гигантских шершней

Отец и сын были атакованы во время спуска по зиплайну, указано в материале Фото: Yasunori Koide/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

В Лаосе гигантские азиатские шершни стали причиной гибели директора частной школы в США и его 15-летнего сына. Об этом сообщили иностранные СМИ.

«47-летний Дэниел Оуэн и его 15-летний сын Купер подверглись нападению и получили более 100 укусов во время катания на зиплайне на эко-курорте недалеко от Луангпхабанга на реке Меконг в Лаосе», — указано в материале New York Post со ссылкой на местных властей. Само происшествие произошло 15 октября.

Размер гигантского азиатского шершня достигает примерно половины указательного пальца (архивное фото) Фото: Hornetboy1970/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Указано, что отец и сын получили больше сотни укусов по всему телу. Они скончались через несколько часов после того, как их доставили в больницу.

Дэниел Оуэн был директором Quality Schools International во Вьетнаме — элитной школы, взимающей плату за обучение до 760 долларов в месяц. Он 18 лет проработал в пяти разных школах, оказывая влияние на бесчисленное множество жизней, указано в материале.